إقالة فيريرا.. وتعيين أسامة نبيه مدرباً للزمالك

أعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم انفصاله عن مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا بعدما عمق غزل المحلة جراحه بالفوز عليه 2-1 يوم الثلاثاء.

وقال الزمالك في موقعه الرسمي على الإنترنت بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة من 15 مباراة في المركز الخامس "تقرر توجيه الشكر لفيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية. تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول".

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ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال ست مباريات لعبها في 2023 وودع كأس مصر أمام بيراميدز.