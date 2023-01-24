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من مؤتمر تعيينه أغسطس الماضي

الاتحاد المصري يعلن استقالة الإنجليزي كلاتنبيرغ من رئاسة لجنة الحكام

القاهرة - رويترز
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء عن تقديم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ استقالته من رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد المحلي.

وقال الاتحاد في بيان نشره على صفحته عبر فيسبوك إنه سيتم عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء للبت في أمر استقالة كلاتنبيرغ.

وأضاف الاتحاد المحلي "شدد الاتحاد المصري على أن لجنة الحكام ستستمر في عملها بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة" وترأس كلاتنبيرغ رئاسة لجنة الحكام منذ أغسطس الماضي.

وأدار كلاتنبيرغ (47 عاما) مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2004 بين كريستال بالاس وايفرتون وارتدى الشارة الدولية عام 2006.

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