ركلات الترجيح تقود الهلال إلى نصف نهائي مونديال الأندية

فاز الهلال السعودي 5-3 بركلات الترجيح على الوداد المغربي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم الإضافي في الرباط بالمغرب، ليتأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم يوم السبت.

وضرب بطل السعودية وحامل لقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي موعدا مع فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، في مباراة قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

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وتقدم أيوب العملود بهدف للوداد في الدقيقة 52 وبدا أن صاحب الأرض سيحقق الانتصار، قبل أن يدرك الهلال التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بواسطة محمد كنو.

وقبل تنفيذ ركلة الجزاء، تعرض يحيى جبران لاعب الوداد للطرد بسبب الاحتجاج، لتزداد مهمة الوداد صعوبة، لكن كنو نال بطاقة حمراء في الوقت الإضافي، ليستكمل كل فريق المباراة بعشرة لاعبين.

وفي ركلات الترجيح، أهدر يحيى عطية الله أول ركلة للوداد، بينما سجل لاعبو الهلال كل ركلاتهم لينتصر الفريق السعودي الذي احتل المركز الرابع في بطولة العام الماضي.