اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الهلال تعادل عن طريقة ركلة جزاء سددها كنو

ركلات الترجيح تقود الهلال إلى نصف نهائي مونديال الأندية

الرباط - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فاز الهلال السعودي 5-3 بركلات الترجيح على الوداد المغربي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم الإضافي في الرباط بالمغرب، ليتأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم يوم السبت.

وضرب بطل السعودية وحامل لقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي موعدا مع فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، في مباراة قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وتقدم أيوب العملود بهدف للوداد في الدقيقة 52 وبدا أن صاحب الأرض سيحقق الانتصار، قبل أن يدرك الهلال التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بواسطة محمد كنو.

وقبل تنفيذ ركلة الجزاء، تعرض يحيى جبران لاعب الوداد للطرد بسبب الاحتجاج، لتزداد مهمة الوداد صعوبة، لكن كنو نال بطاقة حمراء في الوقت الإضافي، ليستكمل كل فريق المباراة بعشرة لاعبين.

وفي ركلات الترجيح، أهدر يحيى عطية الله أول ركلة للوداد، بينما سجل لاعبو الهلال كل ركلاتهم لينتصر الفريق السعودي الذي احتل المركز الرابع في بطولة العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يصادق رسميا على تحديد سقف للمنتجات النفطية الروسية الاتحاد الأوروبي يصادق رسميا على تحديد سقف للمنتجات النفطية الروسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط