الأهلي المصري يفرض السرية على تدريباته قبل مواجهة ريال مدريد

كشف النادي الأهلي المصري يوم الاثنين أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أخطر مسؤولي اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية المقامة في المغرب، بإغلاق مران يوم الاثنين أمام وسائل الإعلام وفقا لرغبة الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة، الذي يشهد لقاء الهلال السعودي مع فلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء.

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وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الفريق يخوض يوم الاثنين مرانه الرئيسي على ملعب الجامعة المغربية، وسيخوض مرانه الأخير مساء الثلاثاء في نفس توقيت مواجهة ريال مدريد الإسباني وعلى ملعب استاد مولاي عبد الله، وهو نفس الملعب الذي تقام عليه المباراة.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق مؤتمرا صحافيا الثلاثاء في استاد مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط للحديث عن المباراة أمام ريال مدريد.

ووصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة الرباط مساء الأحد قادمة من طنجة.