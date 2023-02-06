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المدرب البرتغالي كيروش

البرتغالي كيروش مدرباً لمنتخب قطر

الدوحة - رويترز
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قال الاتحاد القطري لكرة القدم إنه تعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الأول يوم الاثنين.

وأضاف الاتحاد في بيان مقتضب في صفحته في "فيسبوك": البرتغالي كيروش مدربا للعنابي. كل التوفيق للمدرب مع كتيبة منتخبنا الوطني.

وكان الإسباني فيلكس سانشيز رحل عن المنتخب بعد نهاية عقده في ديسمبر عقب أول مشاركة لقطر في كأس العالم عندما استضافت النهائيات.

وخرج المنتخب من دور المجموعات بثلاث هزائم، وأحرز هدفا واحدا كان في مرمى السنغال.

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