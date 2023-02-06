وفاة لاعب دولي سابق في زلزال سوريا

توفي اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عاماً إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية، نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر الاثنين، حسب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، فيما عُلّقت الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر.

وكتب الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.

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وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة والجيش ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين قبل أن يعتزل اللعب في 2008، ويتجه للتدريب في أندية محلية وفي نادي السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.

كما دافع عن ألوان منتخب سوريا بين 1995 و1997 وشارك معه في كأس آسيا 1996 مسجلاً هدفين في دور المجموعات.

ونعت إدارة نادي الوثبة لاعبها السابق الذي حمل ألوانها في فترتين: تنعى إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين اللذين وفاتهما المنية فجر الاثنين على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا وتتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين.

وأعلن الاتحاد الرياضي العام، السلطة الرياضية الأعلى، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر وتكريس كل الجهود لمساعدة المواطنين المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا.

من جهتها أعلنت وزارة الإعلام السورية في صفحتها الرسمية على"تويتر" وفاة لاعب نادي العروبة الحلبي بكرة السلة ألبير تنكجيان ووالدته إثر الزلزال.

وحول إيقاف النشاط الرياضي في البلاد أكد صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم لوكالة "فرانس برس" إيقاف كافة البطولات المحلية بكرة القدم لكل الفئات والدرجات.