الشناوي يوجه رسالة للجماهير المغربية.. ويؤكد: هدفنا تجاوز ريال مدريد

قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إن هناك أجواء إيجابية للغاية يعيشها الفريق منذ الوصول إلى المغرب، خاصة في ظل مساندة الجماهير المغربية للفريق في كل مكان.

ويتأهب الأهلي المصري لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

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وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء للحديث عن المباراة: لدينا تركيز كبير منذ بداية البطولة، واليوم يزداد التركيز كثيرا، خصوصا أننا سنلعب أمام ريال مدريد، فالتركيز يتضاعف، أملا في خطوة جديدة بالمونديال.

وأضاف الشناوي في التصريحات التي نشرها النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي: نشكر الجمهور المغربي على المساندة الرائعة، كنا نتمنى التوفيق للوداد، ولكن الآن نحن ممثل للكرة العربية مع الهلال السعودي، ونتمنى أن يستمر الدعم لنا أمام ريال مدريد.

وأوضح الشناوي أن الأهلي يلعب بشكل جماعي، ويقدر ريال مدريد بشكل كبير، مضيفا: التجهيز للمباراة ليس تجاه لاعب معين فحسب، ولكن نستعد للفريق بشكل عام، ونلتزم بخطة المدير الفني.

وتابع محمد الشناوي: بالتأكيد سعيد أن الأهلي أكثر فريق يصل لقبل نهائي البطولة، لكن حظنا في هذا الدور دائما يضعنا أمام فرق كبيرة مثل ريال مدريد، لكن لدينا تركيز كبير لتخطي ما حققناه من مركز ثالث والميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات، ولدينا طموح كبير للوصول إلى المباراة النهائية في مونديال الأندية هذه المرة.