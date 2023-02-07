مدرب الأهلي المصري: لن ندافع أمام ريال مدريد

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه يخوض مباريات قوية في كأس العالم للأندية أمام منافسين مميزين، مؤكدا جاهزية الفريق للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني.
ويلتقي الأهلي فريق ريال مدريد بطل أوروبا يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.
وقال كولر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء للحديث عن المباراة: ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، وأعتقد أنه من الصعب أن يتأثر بأي حالات غياب، لأن لديه لاعبين مميزين في كل المراكز.
وأضاف في التصريحات التي نشرها النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا، وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس، لأننا نعرف إمكانات لاعبيه جيدا. نحن نحاول استغلال كل الفرص، ونسعى لتفادي الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين.
وأشار المدرب السويسري إلى أن كل لاعبي الأهلي جاهزون لمواجهة ريال مدريد، وأضاف: هدفنا التركيز على نقاط القوة والضعف، وأن نظهر بشخصيتنا، وهذا هو الأهم، لأننا لن ندافع طوال زمن المباراة.
واختتم كولر تصريحاته قائلا إن بطولة كأس العالم للأندية تمنح الجميع في الأهلي الكثير من الخبرات حول الكرة العالمية: وستكون بمثابة أمر مفيد جدا لنا في البطولات التي نخوضها وخاصة في بطولة إفريقيا.
-
الشناوي يوجه رسالة للجماهير المغربية.. ويؤكد: هدفنا تجاوز ريال مدريدقال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إن هناك أجواء إيجابية للغاية يعيشها الفريق منذ الوصول إلى المغرب، خاصة في ظل ... رياضة عربية
-
تشيلسي يستعين بمدرب المهارات النفسية بفريق نيوزيلاندا للرغبيأعلن الفريق النيوزيلاندي للرغبي يوم الثلاثاء أن مدرب المهارات النفسي جيلبرت إينوكا سيلتحق بفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في دور استشاري لفترة قصيرة ... رياضة عالمية
-
كوندي يعتذر لإشبيلية بعد احتفاله المبالغ فيهاعتذر الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة لفريقه السابق إشبيلية بعد الانتقادات التي تعرض لها في أعقاب احتفاله المبالغ فيه بفوز النادي الكتالوني خلال ... رياضة عالمية