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من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد 2001

"ماركا" تحذر: الأهلي هزم ريال مدريد.. بصافرة الغندور

العربية. نت
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حذرت صحيفة "ماركا" الإسبانية من خطورة الأهلي المصري، عندما يواجه ريال مدريد، يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: يمنح عالم كرة القدم بأكمله الأفضلية لريال مدريد أمام الأهلي المصري، ما عدا بعض المصريين الذين يحلمون بإنجاز جديد لـ "ملك إفريقيا" في نصف نهائي مونديال الأندية.

صورة ضوئية من موقع صحيفة ماركا الإسبانية
صورة ضوئية من موقع صحيفة ماركا الإسبانية

وأضاف التقرير: يجب الحذر، لأن ريال مدريد خسر بالفعل أمام الأهلي، كانت المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين، كانت مباراة ودية في القاهرة في 4 أغسطس 2001، انتهت بهزيمة نادي العاصمة الإسبانية، وشهدت قائمة ريال مدريد الأساسية حينها مشاركة سيزار وهيلغيرا وهييرو وزيدان وفيغو وكارانكا وماكيليلي وروبرتو كارلوس وراؤول وسافيو وجيريمي.

وواصلت الصحيفة الشهيرة: يوم الأربعاء ستكون قصة أخرى، لكن سابقة 2001 تمنح جماهير الأهلي التفاؤل، والتي يقدرر عددها بحوالي 70 مليون متابع في جميع أنحاء المنطقة العربية.

وأشارت "ماركا": الشيء الأكثر إثارة للفضول في تلك المباراة لم تكن النتيجة، 1-0 بهدف النيجيري صنداي تشيبويكي، الشي الأكثر إثارة للفضول هو أن هذه المباراة أدارها جمال الغندور، الحكم المصري الذي أدار بعد عام مباراة ربع نهائي كأس العالم 2002 بين كوريا الجنوبية وإسبانيا، الذي ألغى هدفين لمنتخب إسبانيا، وحتى اليوم يتذكره الجميع في بلدنا.

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