الهلال السوداني يبدأ مشواره الإفريقي بالخسارة أمام صن داونز

استهل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مشواره في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز على ضيفه الهلال السوداني 1 -صفر، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة.

وسجل كاسيوس ميلولا هدف المباراة الوحيد لصن داونز في الدقيقة 25.

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وشهدت المباراة تعرض الطيب عبد الرازق لاعب الهلال للطرد في الدقيقة 86، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

يذكر أن المجموعة تضم أيضا فريقا الأهلي المصري والقطن الكاميروني، حيث تم تأجيل مباراتهما لمشاركة الفريق المصري في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.