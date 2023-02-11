فلامنغو يمزق شباك الأهلي المصري وينال برونزية المونديال

حصد فريق فلامنغو البرازيلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم عقب فوزه على الأهلي المصري 4 - 2 يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتقدم فلامنغو بهدف سجله غابرييل باربوسا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وتعادل الأهلي بهدف سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

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وفي الشوط الثاني أهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 58، لكن أحمد عبد القادر سجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 60.

واضطر الأهلي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد خالد عبد الفتاح.

وتمكن فلامنغو من استغلال النقص العددي بصفوف الأهلي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق بيدرو، ثم سجل غابرييل باربوسا الهدف الثاني له والثالث لفلامنغو في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم بيدرو أهداف فلامنغو الأربعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتواجد الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث عقب خسارته في الدور قبل النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 1 - 4، فيما تواجد فلامنغو في هذه المباراة عقب خسارته أمام الهلال السعودي 2 - 3 في الدور قبل النهائي أيضا.