الزمالك يهزم سموحة في شوط واحد

استعاد الزمالك توازنه في الدوري المصري الممتاز وفاز على مضيفه سموحة 3 -1 يوم الاثنين في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.



وحسم الزمالك الفوز في الشوط الأول حيث تقدم محمود عبد الرازق شيكابالا بهدف في الدقيقة 35 ثم تقمص أحمد سيد زيزو دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و42.



وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل محمد الصباحي الهدف الوحيد لسموحة.



ورفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد سموحة عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

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