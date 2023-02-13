المصري البورسعيدي يوقف مستحقات لاعبيه بسبب سوء النتائج

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي يوم الاثنين، إيقاف مستحقات جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج في الدوري المصري الممتاز.

وذكر المصري البورسعيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الاثنين، أن مجلس الإدارة عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة عدد من المستجدات وخاصة المتعلقة بالفريق الأول وقرر إيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج.

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وأوضح البيان: تم خصم 50 ألف جنيه من مستحقات المدرب العام للفريق طارق سليمان لتصريحاته غير المبررة عقب نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا التي جرت يوم الأحد وخسرها الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري المصري.

وأضاف: قرر المجلس حصر مسؤولية الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تخص الفريق على حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة مع عقد إجتماع عاجل بين لجنة الكرة والجهاز الفني من جهة واللاعبين من جهة أخري لبحث كافة المستجدات داخل الفريق.