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رونالدو البرازيل المغرب
آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت في كأس العالم 1998

المغرب يستضيف البرازيل في مباراة تاريخية

الرباط - رويترز
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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن المنتخب الوطني، الذي بلغ مؤخرا قبل نهائي كأس العالم في قطر، سيستضيف البرازيل وديا الشهر المقبل، في أول مباراة تخوضها الأخيرة على الأراضي البرازيلية عبر التاريخ.

وستقام المباراة على ملعب ابن بطوطة في طنجة يوم 25 مارس، وستكون هذه أول مباراة تتابع فيها الجماهير المغربية منتخبها الوطني بعدما حقق المفاجأة وبلغ قبل نهائي كأس العالم 2022.

كما اتفق المغرب على خوض مباراة ودية أمام بيرو في مدريد بعد ثلاثة أيام من مواجهة البرازيل.

وكان من المفترض أن يلعب المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في التوقف الدولي المقبل، لكن إيقاف زيمبابوي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جعل المغرب يخوض مباراتين وديتين.

وأنهى المغرب البطولة التي أقيمت في قطر بالمركز الرابع بعد إقصاء البرتغال وإسبانيا بعد أداء رائع، فيما ودعت البرازيل المسابقة من دور الثمانية بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد كرواتيا.

وفازت البرازيل على المغرب في مواجهتين سابقتين بنتيجة 2-صفر عام 1997 في مباراة ودية و3-صفر في كأس العالم 1998 في فرنسا.

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