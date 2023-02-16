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مباراة السوبر السابقة بين الزمالك والأهلي

أبوظبي تحتضن مباراة السوبر المصري

القاهرة - د ب أ
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أعلنت الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر المحلي بدولة الإمارات يوم الخامس من مايو المقبل.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري يوم الخميس أن المباراة ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخامس من مايو المقبل، وذلك بعد أن سبق واستضافتها الإمارات أعوام 2015 و2017 و2018 و2020 و2022.

وسيخوض الزمالك السوبر المصري بعد أن حصد لقب الدوري بينما ينتظر الفائز من المباراة النهائية لكأس مصر و التي تجمع الأهلي وبيراميدز.

وكانت المباراة الأخيرة في كأس السوبر المصري قد جمعت بين الأهلي والزمالك في أبوظبي، وانتهت بفوز الأهلي 2 - صفر.

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