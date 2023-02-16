مرتضى منصور: انتهاء أزمة القيد.. والصفقات الجديدة ستشارك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يوم الخميس انتهاء أزمة قيد لاعبي الفريق الجدد مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التوصل لاتفاق لتسوية ديون بطل الدوري الممتاز في العامين الماضيين للاتحاد.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق يوم الخميس أن الاتحاد الدولي "فيفا" أبلغه بأن إجراءات قيد لاعبي الزمالك الجدد "شأن داخلي" وبالتالي ستحسم لجنة التظلمات المحلية موقف الثلاثي أحمد بلحاج المنضم من أسوان وناصر منسي المنضم من البنك الأهلي ومحمود شبانة الذي قطع الزمالك إعارته لسموحة.

مادة اعلانية

ونشر الاتحاد المصري عبر صفحته على فيسبوك رد فيفا قائلا "جاء الرد بأن المسألة شأن داخلي وعلى الاتحاد المصري مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد".

وتابع "بناء على رد فيفا والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات تم إحالة الأمر إلى اللجنة للفحص والرد".

وكتب رئيس الزمالك عبر صفحته على فيسبوك بعد بيان الاتحاد المصري "مدير النادي والمدير المالي في طريقهما إلى (مقر) الاتحاد لدفع المبلغ المتفق عليه مع جدولة باقي المديونية... وسيتم القيد وسيشارك اللاعبون في المباريات".

ورفض الاتحاد المصري قيد صفقات الزمالك الجديدة التي أجراها في فترة الانتقالات الشتوية في يناير بسبب ديون النادي للاتحاد.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 18 مباراة ويتأخر بخمس نقاط عن الأهلي المتصدر والذي لعب 15 مباراة.