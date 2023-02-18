الهلال السوداني يضرب الأهلي المصري في "أم درمان"

فاز الهلال السوداني على الأهلي المصري 1 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان بالعاصمة الخرطوم.

وسجل ماكابي ليليو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 53.

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وشهدت المباراة إهدار ماكابي ليليو فرصة تسجل الهدف الثاني، بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي متصدر الترتيب، ليحتل المركز الثاني خلفه.

على الجانب الآخر، خسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة، بعدما تأجلت مواجهته أمام القطن في الجولة الماضية بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب والتي حصل فيها على المركز الرابع.