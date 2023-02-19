الدحيل يعبر الريان ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل الدحيل القطري إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد الفوز 7-6 بركلات الترجيح على منافسه المحلي الريان وعقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم الإضافي في مباراة مثيرة يوم الأحد.

وتقدم البديل محمد مونتاري بهدف للدحيل بضربة رأس في الدقيقة 107، وأدرك ستيفن نزونزي التعادل للريان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي الثاني.



وسجل لاعبو الفريقين أول 13 ركلة، قبل أن ينقذ صلاح زكريا حارس الدحيل الركلة السابعة للريان من البديل موفق عوض ويحسم اللقاء.



وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا بدءا من دور الستة عشر، بنظام الدورة المجمعة، ويستمر الأمر كذلك قبل أن يصطدم الفائز في النهاية بمنافسه أوراوا رد دياموندز الياباني في الدور النهائي للمسابقة القارية في مباراتي ذهاب وإياب.



وتقام قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، يوم الثلاثاء المقبل بعد استكمال منافسات دور الستة عشر يوم الاثنين.