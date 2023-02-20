الأهلي المصري يشكو الهلال السوداني إلى "كاف"

قدم الأهلي المصري شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بداعي تعرضه لتجاوزات متكررة من نادي الهلال السوداني وجماهيره عقب مواجهتهما في دوري أبطال إفريقيا هذا الأسبوع.



وخسر الأهلي 1-صفر على أرض الهلال يوم السبت الماضي ضمن دور المجموعات في مباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت يوم الاثنين: تقدم النادي بشكوى للكاف ضد الهلال السوداني بسبب ما تعرض له الفريق من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة قبل وأثناء وبعد المباراة.



وأضاف أكثر الأندية تتويجا في إفريقيا أن مران الفريق بملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة: شهد اقتحام بعض مشجعي الهلال الملعب وقذف ألعاب نارية على اللاعبين.



كما زعم أن الهلال لم يلتزم بإقامة المباراة دون حضور جماهيري لعدم توافر شروط السلامة بالملعب وسمح لما يزيد على ألف مشجع بحضور المباراة.



واتهم الأهلي أحد أفراد الطاقم الطبي للهلال: بالاعتداء على المدافع محمد عبد المنعم بإحدى الأدوات الطبية، مضيفا: هذا

الشخص استمر على مقاعد البدلاء رغم طرده من الحكم، وحاول الاعتداء على حارس وقائد الأهلي محمد الشناوي عقب نهاية اللقاء.



كما اتهم أفراد الطاقم الإداري للنادي المضيف: بالاعتداء بالضرب على الحارس البديل علي لطفي ولاعب الوسط حمدي فتحي.



وقال الأهلي في بيانه إنه تعرض للخطر في زيارة سابقة لملعب الهلال عام 2020 بعد اقتحام مشجعين أرض الملعب لكنه رفض تصعيد الموقف، وطالب "كاف" هذه المرة بالتدخل العاجل وتطبيق اللوائح الانضباطية.