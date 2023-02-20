الأهلي يصعد أزمته مع الهلال السوداني إلى وزارة الخارجية المصرية

تقدم النادي الاهلي بمذكرة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري يشكو فيها ‏التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها اللاعبون والجهاز الفني، قبل وأثناء وبعد ‏مباراة الهلال السوداني، يوم السبت بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي يوم الاثنين أن الأهلي أورد في ‏مذكرته كل تفاصيل الاعتداءات التي تعرض لها واقتحام ملعب تدريبات الفريق بالألعاب النارية من جانب بعض المشجعين، وما تعرض له لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري وأفراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء.

مادة اعلانية

وتطرق الأهلي لمسألة السماح للجماهير بدخول ملعب المباراة، بالمخالفة لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة اللقاء بدون حضور جماهيري، ‏لعدم توافر شروط السلامة التي (كاف) في ملعب الجوهرة الزرقاء، والتجاوزات والاعتداءات التي قام بها البعض من أفراد الطاقم الإداري والطبي لفريق الهلال بحق لاعبي الأهلي.

وأكد النادي الأهلي في مذكرته أن السفير ‏المصري بالسودان هاني صلاح بذل جهودًا كبيرة مع البعثة وشاهد وموثق لكل الأحداث، والتي ‏سبق أن تكررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في أعوام سابقة، ورفض الأهلي التصعيد حرصًا على ‏العلاقات الطيبة بين البلدين.‏