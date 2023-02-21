الأهلي والهلال.. توتر 36 عاماً يصل إلى وزارة الخارجية

تصاعدت الأزمة بين ناديي الأهلي المصري والهلال السوداني، بعد خسارة الأول بهدف نظيف، يوم السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.



وأخذت أزمة الناديين منحنى جديدا، بعدما صعد الأهلي القضية إلى وزارة الخارجية المصرية، بعدما شكى الهلال إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بداعي تعرضه لتجاوزات متكررة من النادي السوداني وجماهيره.



الشرارة الأولى

وكانت الشرارة الأولى التي أشعلت الأزمة بين الناديين، قبل 36 عاما، وتحديدا في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987 بـ "اسمها القديم" والذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ظفر الأهلي باللقب عقب فوزه على الفريق السوداني بهدفين دون مقابل، واتهمت وسائل الإعلام القريبة من الهلال الحكم المغربي لاراش بالتسبب في خسارة الفريق للنهائي، عقب إلغاء هدف اللاعب وليد طاشين بداعي التسلل، وهو الأمر الذي خلق حساسية مفرطة بين الناديين منذ ذلك الوقت.

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ولطالما تذكرت الصحافة السودانية القريبة من الهلال خسارة اللقب القاري أمام الأهلي المصري، وحملت الحكم لاراش السبب، وذلك قبل كل مواجهة تجمع الفريقين، وعلى الرغم من خوض الفريقين 3 مباريات عقب نهائي 1987، إلا أن الأجواء اشتعلت بشكل كبير في نسخة 2007 بدوري أبطال إفريقيا.





تابوت ورقصة



وضعت قرعة دوري أبطال إفريقيا لعام 2007 الفريقين في مجموعة واحدة، انتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي 2-0 في القاهرة، وكسب الهلال مباراة أم درمان بثلاثية نظيفة، وهي المواجهة التي شهدت أحداث مثيرة للغاية.



حيث اتهمت وسائل الإعلام السودانية جماهير الأهلي بتحطيم حافلة الهلال في القاهرة، إضافة إلى تعرض قائد الفريق هيثم مصطفى إلى مضايقات من قبل الحارس عصام الحضري عقب المباراة الأولى، وهو ما جعل المواجهة الثانية تقام على سطح صفيح ساخن.





وأقيمت المباراة الثانية في أم درمان وسط شحن زائد وحماس كبير من جماهير الفريق الأزرق، لاسيما بعد تصعيد الإعلام الهلالي قبل المواجهة، وشهدت المواجهة رفع جماهير الهلال لمجسمات لتوابيت عليها اسم حارس الفريق الأحمر عصام الحضري – حسب التقارير السودانية، وحمل الإعلام المصري حينها الخسارة بثلاثية إلى الظروف الصعبة التي عاشها الفريق قبل وأثناء وبعد المباراة، من تهديدات تلقاها الحضري وتعرض الحافلة التي تقل اللاعبين بعد المران الختامي لحصب بالحجارة، فيما قام لاعب الهلال علاء الدين جبريل باستفزاز الحضري بعد اللقاء حينما رقص أمامه عقب الثلاثية.





شغب جماهيري

بعد 12 عاما من آخر لقاء، تواجد الفريقان مجددا في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وكسب الأهلي المصري المباراة الأولى بهدفين لهدف بالقاهرة، وانتهت الثانية في أم درمان بالتعادل الإيجابي 1-1.





وشهدت مباراة أم درمان أحداث شغب أجبرت الحكم على إيقاف المباراة لفترة طويلة قبل أن تستكمل ويحرز الهلال بعد ذلك التعادل 1-1، وبعد نهاية المباراة تكرر الشغب الجماهيري ونزل عدد من المشجعين إلى أرض الملعب، وقامت الشرطة السودانية بحماية لاعبي الأهلي.





وتحدث حينها محمد مجدي "قفشة" للموقع الرسمي للأهلي، مؤكدا أن فريقه خاض المباراة وسط ظروف جماهيرية صعبة جدا وعصيبة.



وعاقب "كاف" الهلال السوداني وغرمه 100 ألف دولار، بينها 50 ألف دولار مع وقف التنفيذ، مع خوض 4 مباريات على أرضه من دون جمهور.



الأهلي: لن نشكو الهلال

وأكد الأهلي أنه لن يشكو الهلال إلى "كاف" وقال في بيان: يأسف مجلس إدارة النادي الأهلي لما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الهلال السوداني الشقيق، كما تجاوزت مجموعات عديدة من جماهير الهلال السوداني كثيرًا بحق الأهلي ولاعبيه، بدأت بتهديدات مسبقة قبل المباراة، ثم هتافات مسيئة في المدرجات، وإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري وقذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة، ثم قيام بعض الجماهير باقتحام الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي الأهلي.





وواصل البيان: لولا التدخل الفوري لرجال الشرطة والجيش في السودان ونزولهم إلى أرض الملعب لحدث ما لم تحمد عقباه، ثم استكمال اللقاء في أجواء ليس لها علاقة بالرياضة، فضلًا عن إصرار جماهير الهلال الشقيق على عدم مغادرة ملعب المباراة بعد نهايتها للتربص بلاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري ومحاولة الاعتداء عليهم، الأمر الذي ترتب عليه إجبار البعثة بالكامل وجماهير الأهلي المرافقة على عدم مغادرة ملعب المباراة، بناءً على تعليمات من رجال الشرطة السودانية لحين انصراف جماهير الهلال.



دون جمهور

مجددا، أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022 عن تواجد الفريقين سويا في مجموعة واحدة، وأقيمت المباراة الأولى في السودان بدون جماهير لعدم حصول الهلال على موافقة "كاف" وانتهت بالتعادل السلبي، وكسب الأهلي المصري مباراة القاهرة بهدف دون مقابل.





وفي النسخة الحالية، تواجدا سويا في المجموعة الثانية، ورفض الاتحاد الإفريقي خوض الهلال مباراته أمام الأهلي المصري بحضور جماهيري.



وانتهت مباراة، يوم السبت، بفوز الهلال بهدف دون مقابل، وشهدت اشتباكات بين لاعبي الأهلي المصري وطبيب الهلال السوداني في الشوط الثاني، واتهم طبيب الهلال لاعبي الأهلي بالاعتداء عليه بالضرب، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو شهد رمي أحد لاعبي الفريق المصري عبوة مياه تجاه المقصورة الرئيسية التي شهدت تواجد بعض الحضور.



مؤامرات

ووصف هشام حسن السوباط، رئيس النادي السوداني، الفوز برد الاعتبار ورسالة قوية، قائلا: الإنتصار على الأهلي المصري هو بمثابة رد إعتبار لنا، ورسالة قوية نضعها في بريد من يستهدف الهلال ويحيك له المؤمرات.



"كاف" ووزارة الخارجية المصرية

وصعد النادي القاهري أزمته مع الهلال إلى وزارة الخارجية المصرية، قائلا في بيان رسمي: تقدم النادي الاهلي بمذكرة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري يشكو فيها ‏التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها اللاعبون والجهاز الفني، قبل وأثناء وبعد ‏مباراة الهلال السوداني.





وتطرق الأهلي لمسألة السماح للجماهير بدخول ملعب المباراة، بالمخالفة لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة اللقاء بدون حضور جماهيري، ‏لعدم توافر شروط السلامة التي (كاف) في ملعب الجوهرة الزرقاء، والتجاوزات والاعتداءات التي قام بها البعض من أفراد الطاقم الإداري والطبي لفريق الهلال بحق لاعبي الأهلي.



وأكد النادي الأهلي في مذكرته أن السفير ‏المصري بالسودان هاني صلاح بذل جهودًا كبيرة مع البعثة وشاهد وموثق لكل الأحداث، والتي ‏سبق أن تكررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في أعوام سابقة، ورفض الأهلي التصعيد حرصًا على ‏العلاقات الطيبة بين البلدين.‏



وقبل البيان، أعلن الأهلي أنه قدم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بداعي تعرضه لتجاوزات متكررة من نادي الهلال السوداني وجماهيره تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة قبل وأثناء وبعد المباراة.



ولم يرد الهلال السوداني على بيانات الأهلي المصري، في حين طالبت الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل بالمثل في المواجهة الثانية التي من المقرر أن تقام في القاهرة مطلع أبريل المقبل، وهو ما يشير إلى إمكانية تواصل توتر الأجواء بين الفريقين.



يذكر أن الفريقين تواجهها 12 مرة، فاز الأهلي في 5 مباريات، وانتصر الهلال 3 مرات، وتعادلا في 4 لقاءات.