العين والشارقة يتواجهان في كأس السوبر الإماراتي

بحثا عن اللقب الأول في الموسم الحالي يلتقي العين مع الشارقة يوم السبت على استاد آل مكتوم في النسخة الخامسة عشرة من كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم.

وتجمع المباراة بين العين الفائز بلقب الموسم الماضي من الدوري الإماراتي ووصيفه الشارقة الذي حصد لقب النسخة الماضية من كأس رئيس الدولة.

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ولايزال الصراع محتدما بين الفريقين في الموسم الحالي من الدوري الإماراتي، إذ يقتسمان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن شباب الأهلي دبي المتصدر ونقطة واحدة خلف الوصل الوصيف.

ويعول العين بشكل كبير على قدرات المهاجم التوغولي لابا كودجو متصدر قائمة هدافي الدوري الإماراتي برصيد 20 هدفا، وكذلك لاعب الوسط المغربي سفيان رحيمي صاحب التسعة أهداف والأوكراني اندريه يارمولنكو الذي أحرز ثمانية أهداف.

ويبرز في صفوف الشارقة الثنائي المؤلف من البرازيلي كايو لوكاس فيرنانديز صاحب الثمانية أهداف في الدوري وزميله الإسباني باكو ألكاسير الذي سجل سبعة أهداف.

ويدخل العين اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية أعادته لصراع الصدارة، بجانب تأهله إلى دور الثمانية لكأس رئيس الدولة بالفوز على خورفكان.

وفي الجانب الآخر يسعى الشارقة لتصحيح مساره بعد خسارته المفاجئة على ملعب خورفكان بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الإماراتي، وهي الكبوة التي جاءت بعد انتصارين عريضين على بني ياس وعجمان بأربعة أهداف دون رد.

ويشارك العين في كأس السوبر للمرة السابعة في تاريخه، إذ توج باللقب ثلاث مرات في 2009 و2012 و2015 ويبحث حاليا عن اللقب الرابع بعد غياب ثمانية أعوام، أما الشارقة فيسجل ظهوره الثالث في كأس السوبر، ويطارد لقبه الثاني في البطولة بعد فوزه باللقب خلال مشاركته الأولى في عام 2019.

ويلتقي الفريقان للمرة الأولى على لقب كأس السوبر الإماراتي، بعد أن تقابلا وجها لوجه 31 مرة من قبل على مستوى كافة المسابقات في عصر الإحتراف، حيث فاز العين في 15 مواجهة مقابل ستة انتصارات للشارقة، وحسم التعادل عشر مواجهات بينهما.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بولندي، بقيادة سيمون مارشينياك، ويعاونه كل من باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس وتوماس كويتوسكي.