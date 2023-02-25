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من لقاء الترجي والزمالك

الترجي يتجاوز الزمالك ويقترب من التأهل

تونس - رويترز
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قطع الترجي بطل تونس خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على ضيفه الزمالك يوم السبت.

وهز محمد علي بن حمودة الشباك قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول، ثم أضاف محمد علي بن رمضان الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرتفع رصيده الترجي إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الرابعة.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة واحدة من ثلاث مباريات في المركز الأخير.

ويأتي المريخ السوداني في المركز الثاني بأربع نقاط بعد انتصاره أمس الجمعة 1-صفر على شباب بلوزداد ثالث الترتيب بثلاث نقاط.

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