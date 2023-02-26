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من لقاء الأهلي وصن داونز

صن داونز يتعادل مع الأهلي في القاهرة

القاهرة - رويترز
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اكتفى الأهلي بتعادل مخيب 2-2 مع ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ليتأزم موقفه في البطولة يوم السبت، في المباراة التي جمعتهما في القاهرة.

وحافظ صن داونز على صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بنقطة واحدة على الهلال السوداني ثاني الترتيب.

وحصد الأهلي أول نقطة في مباراتين قبل مواجهة القطن الكاميروني متذيل الترتيب بدون رصيد في مباراة مؤجلة يوم الجمعة.

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