شباب بلوزداد يستقر على ملعب مباراته أمام المريخ

استقر نادي شباب بلوزداد الجزائري على الملعب الذي يلتقي فيه ضيفه المريخ السوداني في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وذكر شباب بلوزداد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يوم الاثنين أن المباراة ستقام في الثامن من مارس المقبل على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة شرق الجزائر.

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وأكد النادي أنه سيعمل على تسهيل تنقل المشجعين إلى مدينة عنابة التي تبعد نحو 600 كيلومتر عن العاصمة الجزائرية من أجل دعم الفريق في المباراة.