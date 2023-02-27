مدرب الدحيل يلوم الحظ بعد الخسارة أمام الهلال بسباعية

لم يستطع هرنان كريسبو مدرب الدحيل شرح الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريقه بنتيجة 7-صفر أمام الهلال السعودي في قبل نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الأحد.



وضمنت رباعية أوديون إيغالو تحقيق الهلال أكبر فوز في تاريخ البطولة ليتفوق على رقمه القياسي السابق عندما تغلب 7-1 على بني ياس الإماراتي في 2012.



وحسم الهلال المباراة سريعا إذ افتتح إيغالو التسجيل بعد دقيقتين ثم أضاف المهاجم النيجيري الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة. وجعل موسى ماريغا النتيجة 3-صفر ثم سجل هدفا ثانيا في الدقيقة 27 لتبدأ جماهير الدحيل في مغادرة الملعب.



وزاد سالم الدوسري من آلام الفريق القطري في الدقيقة 38.



وأكمل إيغالو ثلاثيته بعد تمريرة من الدوسري في الدقيقة 48، وضمن تحقيق الفوز القياسي عندما تبادل تمرير الكرة مع عبد الله الحمدان ليسدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 62.



وأبلغ كريسبو، الذي قاد الدحيل للدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، مؤتمرا صحفيا: لا أستطيع شرح ما حدث على أرض الملعب، فالهلال كان أفضل منا. في كرة القدم لا توجد أسرار وعندما تلعب ضد فريق مثل الهلال وفريقك ينقصه العديد من اللاعبين يمكن أن تخسر وعلى الرغم من ذلك فأنا فخور باللاعبين لبلوغ هذا الدور لأول مرة في تاريخ الدحيل.



وتلقى الدحيل ضربة قوية قبل بداية المباراة بدقائق بعد خروج إدميلسون جونيور العائد من الإصابة من التشكيلة الأساسية.



وأضاف المدرب الأرجنتيني: نحن غير محظوظين فيما يتعلق بالإصابات التي تسببت في غياب العديد من اللاعبين عن فريقي. لعبنا ضد فريق كبير بدون العديد من اللاعبين الذين كنت اعتمد عليهم.



وسينصب تركيز الدحيل على الدوري القطري إذ يلعب ضد العربي في مواجهة مصيرية يوم الخميس المقبل.



ويتصدر الدحيل الترتيب برصيد 32 نقطة من 13 مباراة متقدما بنقطة واحدة على العربي ثاني الترتيب والذي خاض 14 مباراة.

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