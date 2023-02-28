بلماضي يمنح صوته لبنزيمة وصلاح.. ومحرز يمتنع

أظهرت نتائج التصويت على أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري اختار كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني، في المقام الأول.

وصوت بلماضي، لصالح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني، ولوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، وقائد منتخب كرواتيا، في المركز الثالث.

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ولم يكن بلماضي، المدرب الوحيد الذي اختار بنزيمة كأفضل لاعب للعام الماضي، حيث سايره مدربو الكويت وفلسطين وبنين والغابون وموريتانيا وموريشيوس ونيجيريا والسيشل وجزر القمر وجيبوتي، إضافة إلى مدربي البوسنة وبلغاريا وجبل طارق ونيكاراغوا وبورتوريكو وهايتي وماكاو وجزر كايمان وسان كيتس وإسرائيل.

أما ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي الذي زعمت تقارير بأنه على خلاف كبير مع بنزيمة، فوضعه في المركز الثاني خلف كيليان مبابي، ومتقدما على ليونيل ميسي.

من جهة أخرى، صوت قادة منتخبات كرواتيا والسويد والإمارات وعمان واليابان وأذربيجان وبوتسوانا وبوركينافاسو والكونغو وايسواتيني وغامبيا وجزر الفارو وهايتي والهند وجمايكا وليسوتو وليبيريا وماكاو وجزر كايمان، وسان كيتس، لصالح بنزيمة كأفضل لاعب.

وغاب تصويت قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، فيما ذهبت اختيارات هوغو لوريس، قائد المنتخب الفرنسي قبل اعتزاله إلى كل من مبابي وبنزيمة وميسي على التوالي.

وتسلم النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 خلال حفل الفيفا السنوي للإعلان عن جوائز "الأفضل"، والذي أقيم يوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.