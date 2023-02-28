يناير 2024.. موعد انطلاق كأس آسيا في قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم يوم الثلاثاء أن البلاد ستستضيف كأس آسيا 2023 في الفترة بين 12 يناير و10 فبراير 2024.

كما كشف الاتحاد القطري في موقعه عن تشكيل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة القارية برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وجاسم راشد البوعينين نائبا للرئيس.

مادة اعلانية

وتم تعيين منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم مديرا عاما للبطولة.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في أكتوبر الماضي أن قطر ستستضيف كأس آسيا 2023 بدلا من الصين التي تخلت عن تنظيم البطولة وذلك بعد تفوق العرض القطري على مثيله من كوريا الجنوبية وإندونيسيا في سباق الترشح. وتخلت الصين عن التنظيم بسبب جهود الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

واستضافت قطر كأس آسيا مرتين من قبل في 1988 و2011 وتوجت بلقب نسخة 2019 في الإمارات وستستضيف السعودية كأس آسيا 2027.