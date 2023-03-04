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لقطة طبيب الهلال مع لاعبي الأهلي

"كاف" يعاقب الهلال السوداني.. ويوقف طبيبه

العربية. نت
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أعلن نادي الهلال السوداني، يوم السبت، عن تعرضه لعقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية الشكوى التي تقدم بها الأهلي المصري عقب مباراة الفريقين التي انتهت بخسارة الأخير بهدف دون مقابل في مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسن علي عيسى، الأمين العام للنادي السوداني، في بيان صحافي: أوقف "كاف" طبيب النادي عوض الجعلي 4 مباريات، إضافة إلى تغريمه 10 آلاف دولار، بسبب المشادة مع لاعبي الأهلي.

وأضاف: شملت العقوبات غرامة قدرها 20 ألف دولار لإطلاق الشماريخ خلال أداء الأهلي المصري تدريبه الختامي على ملعب المباراة، وتم السماح بدخول 10 أشخاص فقط من الهلال وعدد مماثل للمنافس، إضافة إلى اللاعبين المقيدين وذلك خلال مباريات الفريق الإفريقية.

وكشف الأمين العام لنادي الهلال أنه سيتم مخاطبة الاتحاد القاري واللجوء إلى الاستئناف.

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