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صلاح على رأس القائمة

فيتوريا يستدعي 9 محترفين لمواجهة مالاوي

القاهرة - رويترز
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أعلن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، قائمة أولية للاعبين المحترفين لمعسكر شهر مارس المقرر انطلاقه بين 20–28 من الشهر الجاري ويتخلله مواجهة مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 في ساحل العاج.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم بموقعه الرسمي يوم الاثنين، إن صلاح هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز على رأس قائمة اللاعبين الذين تم توجيه الدعوة لهم.

وضمت القائمة محمد صلاح (ليفربول) وأحمد حجازي وطارق حامد (الاتحاد السعودي) وأحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) وسام مرسى (إبسويتش تاون الإنجليزي) وأحمد حمدي (مونتريال الكندي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) وعمر مرموش (فولفسبورغ الألماني) وإمام عاشور (ميتيلاند الدنمركي).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين في 17 مارس الجاري استعدادا لمباراتي مالاوي في 24 مارس في القاهرة و28 مارس في مالاوي.

وتحتل مصر المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط من مباراتين متأخرة بفارق الأهداف عن إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

وخرج الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيغيه لاعب طرابزون التركي من القائمة بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.

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