كأس الملك سلمان: النصر يصطدم بالزمالك.. واتحاد جدة يواجه الترجي

أسفرت قرعة دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية لموسم 2022-2023 عن مواجهات مثيرة تجمع بين النصر السعودي والزمالك المصري واتحاد جدة والهلال السعودي والوداد المغربي.

وأسفرت القرعة التي جرت يوم الاثنين عن مواجهة اتحاد جدة مع الترجي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا الشرطة العراقي، بجانب الفريق المتأهل من الدور الأول من بين الهلال السوداني والمنامة البحريني والصفاقسي التونسي وقطر القطري.

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وتضم المجموعة الثانية السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي، بجانب المتأهل من الدور الأول من بين طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي والنهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.

وضمت المجموعة الثالثة الزمالك والنصر بجانب المتأهل من الدور الأول من بين المريخ السوداني وتشرين السوري والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي، وأيضا المتأهل من الدور الأول من بين فحمان العماني والمنستيري التونسي والمحرق البحريني والسيب العماني.

وضمت المجموعة الرابعة شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والمتأهل من الدور الأول من بين الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي والبرج اللبناني والوحدة الإمارتي، بجانب المتأهل من الدور الأول من بين نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن والكويت الكويتي وشبيبة الساورة الجزائري.

