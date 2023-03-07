أستراليا تهزم قطر بـ9 أهداف في كأس آسيا للشباب

حصل منتخب أستراليا على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه الكبير على قطر بنتيجة 9-1 يوم الثلاثاء على ستاد جار في طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.

وسجل لاعب قطر حسن الغريب (13) وكريس دونيل (22) ورفائيل رودريغيز (25) وبيرناردو أوليفيرا (39 و67) وجوني يول (76) وغابرييل بوبوفيتش (79) وآركي غودوين (90) وألكساندر بادولاتو (90+2) أهداف أستراليا، في حين أحرز مصطفى السيد عسر (2) هدف قطر.

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وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، فوز إيران على فيتنام 3-1 على ستاد الاستقلال في فيرغانا.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام أستراليا الثانية وفيتنام التي حصلت على المركز الثالث، في حين بقي رصيد قطر خالياً من النقاط، حيث تأهلت إيران وأستراليا إلى الدور ربع النهائي.

وفي ربع النهائي تلتقي إيران مع ثاني المجموعة الأولى، في حين تتقابل أستراليا مع صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى.