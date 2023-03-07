الهلال السوداني يهزم القطن بثنائية ويعزز آماله

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أحرز الهلال السوداني هدفا في نهاية كل شوط ليفوز 2-صفر على ضيفه القطن سبور الكاميروني وينتزع صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم الثلاثاء.
ومنح ديفيد أبانغا التقدم للهلال قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بتسديدة من وضع انفراد من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف ماكابي ليليبو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82.
وبفوزه الثالث على التوالي رفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات متقدما بنقطتين على صن داونز الجنوب إفريقي، والذي يستضيف الأهلي المصري ثالث الترتيب يوم السبت المقبل.
وبقي كوتون سبور في المركز الأخير بدون رصيد بعد أربع هزائم.
وفي حالة خسارة الأهلي في جنوب إفريقيا يوم السبت سيكفي الهلال الفوز على صن داونز في مباراته المقبلة للتأهل إلى دور الثمانية.
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