إيقاف مدافع منتخب سوريا مدى الحياة

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الثلاثاء إيقاف أحمد الصالح مدافع نادي الجيش والمنتخب الوطني مدى الحياة، بسبب الاعتداء والبصق على الحكم خلال مباراة محلية.



وقال الاتحاد السوري في بيان نشره عبر "فيسبوك" إنه بعد الاطلاع على تقرير حكم مباراة الوثبة مع الجيش في الثالث من فبراير قررت لجنة الانضباط: ثبوت قيام الصالح بركل الحكم وشتمه والبصق المباشر عليه، وذلك بعدما تلقى بطاقة حمراء.



وأضاف الاتحاد أن الصالح واصل سب الحكم بعد انتهاء المباراة في غرفة الملابس الخاصة بالحكام وتهجم على الحكم مرة أخرى وكرر البصق على الحكم وشتمه في عرضه، ما يؤكد إصراره على هذا الشوط الشائن.



وتابع أنه نتيجة لذلك قررت لجنة الانضباط: توقيف الصالح عن اللعب مدى الحياة واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي.



وإلى جانب الإيقاف، عوقب الصالح بغرامة 1.5 مليون ليرة (597 دولارا) وتغريم نادي الجيش ثلاثة ملايين ليرة بسبب سب جماهيره للحكم في مخالفة متكررة. وكل العقوبات قابلة للاستئناف وغير نهائية.



وانتزع الوثبة صدارة الدوري السوري بعد الفوز 1-صفر في هذه المباراة ليتقدم بنقطة واحدة على الجيش مع الوصول إلى نهاية النصف الأول من الموسم.

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