الركراكي يضم مدافع برشلونة إلى قائمة منتخب المغرب

اختار وليد الركراكي مدرب المغرب تشكيلة من 30 لاعبا لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وبيرو في أول ظهور لمنتخب "أسود الأطلس" بعد إنجاز الوصول إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المغرب، الذي احتل المركز الرابع في كأس العالم في قطر، مع البرازيل في 25 مارس في استاد طنجة الكبير، قبل أن يواجه بيرو في العاصمة الإسبانية مدريد بعدها بثلاثة أيام.

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واستعان الركراكي تقريبا بكل عناصر تشكيلة المغرب في كأس العالم، باستثناء أربعة لاعبين هم يحيى جبران وسليم أملاح وبدر بانون وإلياس الشاعر.

واستعان مدرب المغرب بثمانية لاعبين جدد منهم المهدي بنعبيد حارس الفتح الرباطي وشادي رياض مدافع برشلونة.

وجاءت تشكيلة المغرب على النحو التالي:

حراس مرمى: ياسين بونو (إشبيلية) رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) منير المحمدي الكجوي (الوحدة السعودي) المهدي بنعبيد (الفتح الرباطي).

مدافعون: رومان سايس (بشكتاش) نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) جواد الياميق (ريال بلد الوليد) أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) نايف أكرد (وست هام يونايتد) أشرف داري (ستاد بريست) يحيى عطية الله (الوداد) عبد الكبير أبقار (ديبورتيفو ألافيس) شادي رياض (برشلونة) أيوب عمراوي (نيس).

لاعبو الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا) بنيامين بوشواري (سانت إيتيين) عز الدين أوناحي (أولمبيك مرسيليا) عمران لوزا (واتفورد) عبد الحميد صبيري (سامبدوريا) حكيم زياش (تشيلسي) ياسين كيشتا (لوهافر) بلال الخنوس (جنك).

مهاجمون: يوسف النصيري (إشبيلية) عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي) سفيان بوفال (الريان) عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا) زكريا أبو خلال (تولوز) أنس الزروري (بيرنلي) وليد شديرة (باري) إبراهيم صلاح (ستاد رين).