اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من لقاء الهلال والمنامة

الهلال السوداني يهزم المنامة البحريني بثلاثية

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فاز الهلال السوداني على المنامة البحريني 3 -صفر يوم الاثنين ضمن مرحلة الذهاب بالدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتغلب الهلال على المنامة البحريني بثلاثية دون مقابل، على استاده في أم درمان.

وسجل ثلاثية الهلال كل من فابريس إنغوما وقلودي مكابي ومحمد عبدالرحمن.

ويلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب يوم 10 أبريل المقبل على استاد خليفة في المنامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تعثرت حملة القوات الروسية للاستيلاء على باخموت؟ هل تعثرت حملة القوات الروسية للاستيلاء على باخموت؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط