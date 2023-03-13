الهلال السوداني يهزم المنامة البحريني بثلاثية

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فاز الهلال السوداني على المنامة البحريني 3 -صفر يوم الاثنين ضمن مرحلة الذهاب بالدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.
وتغلب الهلال على المنامة البحريني بثلاثية دون مقابل، على استاده في أم درمان.
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وسجل ثلاثية الهلال كل من فابريس إنغوما وقلودي مكابي ومحمد عبدالرحمن.
ويلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب يوم 10 أبريل المقبل على استاد خليفة في المنامة.
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