الهلال السوداني يهزم المنامة البحريني بثلاثية

فاز الهلال السوداني على المنامة البحريني 3 -صفر يوم الاثنين ضمن مرحلة الذهاب بالدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتغلب الهلال على المنامة البحريني بثلاثية دون مقابل، على استاده في أم درمان.

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وسجل ثلاثية الهلال كل من فابريس إنغوما وقلودي مكابي ومحمد عبدالرحمن.

ويلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب يوم 10 أبريل المقبل على استاد خليفة في المنامة.

