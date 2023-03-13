موهبة نيس الفرنسي يقرر تمثيل منتخب الجزائر

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن بدر الدين بوعناني لاعب نيس الفرنسي قرر اللعب لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم يوم الاثنين.

وأفاد التقرير أن اللاعب البالغ عمره 18 عاما، والذي لعب لمنتخبات فرنسا للناشئين، اختار اللعب للجزائر بعد اجتماع مع المدرب جمال بلماضي.

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وشارك بوعناني مع منتخب فرنسا في ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في وهران بالجزائر العام الماضي.

ولعب يوسف عطال وهشام بوداوي دورا في إقناع زميلهما في نيس باللعب للجزائر الفائزة بلقب كأس الأمم الإفريقية في 2019.

وتلعب الجزائر ضد النيجر يومي 23 و27 مارس الحالي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024 التي ستقام بكوت ديفوار.

وكان الألماني ميتشل فايزر الظهير الأيمن لفيردر بريمن، أعلن استعداده اللعب مع الجزائر الأسبوع الماضي.