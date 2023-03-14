أروابارينا يعيد الهداف مبخوت إلى قائمة الإمارات

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات، الثلاثاء، الهداف التاريخي علي مبخوت، إلى قائمة "الأبيض" الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام طاجكستان وتايلاند في 25 و28 مارس الحالي.
وكان أروابارينا أثار ضجة واسعة بعدما استبعد ولأسباب فنية مبخوت (32 عاما) من التشكيلة التي خاضت منافسات كأس الخليج الخامسة والعشرين (خليجي 25) في البصرة في يناير الماضي وخرجت من دور المجموعات بعد خسارتين وتعادل.
مادة اعلانية
وبرّر المدرب الأرجنتيني وقتها سبب استبعاد مبخوت صاحب 81 هدفا مع المنتخب (رقم قياسي) والهداف التاريخي للدوري الإماراتي بـ199 هدفا بانه يبحث" عن مميزات أخرى داخل الملعب للفريق".
اقرأ أيضاً
-
منتخب الكويت يصعق الإمارات في كأس الخليجسجل منتخب الكويت هدفا متأخرا عن طريق أحمد الظفيري ليصعق الإمارات ويفوز 1-صفر على ملعب الميناء في الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم يوم ... رياضة عربية
-
منتخب الإمارات يعول على "القياسي" مبخوت أمام أسترالياسيكون علي مبخوت أمل الإمارات لتخطي عقبة أستراليا عندما يلتقي المنتخبان يوم الثلاثاء في الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2022 لكرة القدم في ... رياضة عربية
-
منتخب الإمارات يستعين بعموري في مباراة أستراليا الحاسمةعاد عمر عبد الرحمن "عموري" أفضل لاعب آسيوي سابقا إلى تشكيلة منتخب الإمارات بعد غياب عامين ونصف العام، وقبل مواجهة أستراليا الحاسمة الشهر المقبل في ... رياضة عربية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية