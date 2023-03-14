اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبخوت
مبخوت سجل 81 هدفاً مع منتخب الإمارات

أروابارينا يعيد الهداف مبخوت إلى قائمة الإمارات

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات، الثلاثاء، الهداف التاريخي علي مبخوت، إلى قائمة "الأبيض" الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام طاجكستان وتايلاند في 25 و28 مارس الحالي.

وكان أروابارينا أثار ضجة واسعة بعدما استبعد ولأسباب فنية مبخوت (32 عاما) من التشكيلة التي خاضت منافسات كأس الخليج الخامسة والعشرين (خليجي 25) في البصرة في يناير الماضي وخرجت من دور المجموعات بعد خسارتين وتعادل.

وبرّر المدرب الأرجنتيني وقتها سبب استبعاد مبخوت صاحب 81 هدفا مع المنتخب (رقم قياسي) والهداف التاريخي للدوري الإماراتي بـ199 هدفا بانه يبحث" عن مميزات أخرى داخل الملعب للفريق".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لهذا السبب ترفض مئات الأسر السورية النازحة العودة لمنازلهم رغم عدم تضررها لهذا السبب ترفض مئات الأسر السورية النازحة العودة لمنازلهم رغم عدم تضررها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط