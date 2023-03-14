أروابارينا يعيد الهداف مبخوت إلى قائمة الإمارات

أعاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات، الثلاثاء، الهداف التاريخي علي مبخوت، إلى قائمة "الأبيض" الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام طاجكستان وتايلاند في 25 و28 مارس الحالي.

وكان أروابارينا أثار ضجة واسعة بعدما استبعد ولأسباب فنية مبخوت (32 عاما) من التشكيلة التي خاضت منافسات كأس الخليج الخامسة والعشرين (خليجي 25) في البصرة في يناير الماضي وخرجت من دور المجموعات بعد خسارتين وتعادل.

مادة اعلانية

وبرّر المدرب الأرجنتيني وقتها سبب استبعاد مبخوت صاحب 81 هدفا مع المنتخب (رقم قياسي) والهداف التاريخي للدوري الإماراتي بـ199 هدفا بانه يبحث" عن مميزات أخرى داخل الملعب للفريق".