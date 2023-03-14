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إسبانيا استضافت نسخة 1982

رسمياً.. المغرب ينضم إلى إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

العربية.نت
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أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء، عن دخول المغرب في سباق استضافة كأس العالم 2030 بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

جاء إعلان بنموسى خلال قراءة رسالة الملك محمد السادس خلال حفل جائزة التميز الرياضي المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي أكد فيه دخول المغرب بالملف المشترك إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

واستضافت إفريقيا نسخة واحدة من كأس العالم كانت عام 2010 على الأراضي الجنوب إفريقية، بينما احتضنت إسبانيا نسخة 1982، ولم يسبق للبرتغال الفوز بملف الاستضافة.

وحصل منتخب المغرب على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة في إنجاز عربي وإفريقي فريد.

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