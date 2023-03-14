صن داونز يعلن غياب 11 لاعباً قبل لقاء الهلال السوداني

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إصابة 11 لاعباً قبل خوضه مباراة رويال أم يوم الثلاثاء ضمن الدوري المحلي و4 أيام من مواجهة الهلال السوداني في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر النادي الجنوب إفريقي تغريدة معلنا فيها غياب 11 لاعبا عن قائمة الفريق وهم دي رويك وكوتزي ومابوي وسيرينو وكابينغا ومكوليسي وزونغو وأبوبكر وموتوبا وسافيدرا وكوتوميلا.

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وسيلعب صنداونز متصدر المجموعة الثانية بعشر نقاط وفارق نقطة واحدة عن الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثاني إذ سيتواجهان يوم الأحد قبل أن يلعبان الجولة الختامية يوم الخميس حيث سيلعب صنداونز أمام الأهلي المصري والهلال أمام القطن الكاميروني.