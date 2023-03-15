صن داونز يحقق مع منسقه المصري بعد تصريحاته عن الهلال

قرر نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فتح تحقيق مع المصري خالد علي منسق الفريق الأول بعد تعليقات أدلى بها عن ناديي الهلال السوداني والأهلي المصري، اللذين يتنافسان مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا بنسخته الحالية.

ونشر النادي الأصفر بيانا أكد فيه أنه سيفتح تحقيقا مع خالد حول التعليقات التي قالها في نقاش على منصات التواصل الاجتماعي، وأنه سينشر أي تفاصيل جديدة حول القضية بعد أن يعود المنسق من السودان وتنتهي التحقيقات. ويعمل خالد علي مع ماميلودي منذ 2016.

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ماميلودي يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط متبقية له مباراتان أمام الهلال السوداني والأهلي المصري تباعا.

وسيلعب صن داونز متصدر المجموعة الثانية بعشر نقاط وفارق نقطة واحدة عن الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثاني، إذ سيتواجهان يوم السبت قبل أن يلعبا الجولة الختامية يوم الخميس، حيث سيلعب صن داونز أمام القطن الكاميروني، والهلال السوداني أمام الأهلي المصري.