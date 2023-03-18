شباب بلوزداد يهزم الزمالك ويصعد إلى ربع النهائي

لحق شباب بلوزداد الجزائري بركب المتأهلين لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 - صفر على ضيفه الزمالك المصري يوم الجمعة في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة)، بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد بلوزداد، الذي حقق انتصاره الثالث في المجموعة مقابل خسارتين، إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، ليصعد برفقة الترجي (المتصدر) برصيد 10 نقاط، عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية في البطولة.

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وستحدد مباراة الترجي وبلوزداد في الجولة الأخيرة للمجموعة بتونس، متصدر ووصيف تلك المجموعة بعدما ضمن الفريقان تأهلهما لدور الثمانية.

في المقابل، تجمد رصيد الزمالك، الذي تلقى خسارته الثالثة في المجموعة، مقابل فوز وتعادل وحيدين، عند 4 نقاط، ليظل قابعا في ذيل الترتيب، بفارق نقطة خلف المريخ، صاحب المركز الثالث، لتصبح مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة بالقاهرة، بمثابة تحصيل حاصل بعدما ودعا المسابقة رسميا.

وكان بلوزداد الطرف الأفضل في المباراة، واستحوذ على الكرة في معظم الفترات في ظل ابتعاد نجوم الزمالك عن مستواهم المعتاد، وتبارى أصحاب الأرض إضاعة الفرص في الشوط الأول، قبل أن يحسموا الأمور لمصلحتهم في الشوط الثاني، الذي شهد هدفي اللقاء.

وجاء هدفا المباراة في غضون 4 دقائق، حيث افتتح زكريا دراوي التسجيل للفريق الجزائري في الدقيقة 75، فيما تكفل الكاميروني ليونيل وامبا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بهذا الفوز، أكد بلوزداد تفوقه على الزمالك، بعدما سبق أن تغلب 1 - صفر على الفريق الأبيض في الجولة الافتتاحية للمجموعة، بملعب القاهرة الدولي.

وبات بلوزداد رابع المتأهلين لدور الثمانية بعد الرجاء البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي.