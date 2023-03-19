الأهلي المصري يطالب بـ "السعة الكاملة" أمام الهلال السوداني

طالب النادي الأهلي بموافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والمقرر لها أحد يومي 31 مارس الجاري أو الأول من أبريل المقبل.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي يوم الأحد، إن مباراة الهلال السوداني ستحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية، وإن الفريق يحتاج للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة من أجل تحقيق الفوز والحصول على بطاقة الصعود.

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وأوضح الأهلي في خطابه تقديره للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسؤوليات التي يتحملونها في مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم المؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة برصيد 11 نقطة، ويتذيلها القطن الكاميروني بدون رصيد من النقاط.