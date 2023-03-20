بلماضي يستدعي بونجاح بدلاً من سليماني

قرر جمال بلماضي مدرب الجزائر يوم الاثنين، استدعاء بغداد بونجاح مهاجم السد القطري لتعويض غياب إسلام سليماني المصاب قبل مواجهة النيجر مرتين متتاليتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



وأعلن الاتحاد الجزائري بموقعه على الإنترنت أن بونجاح، البالغ عمره "31 عاما"، سينضم لتشكيلة المنتخب الوطني بدلا من سليماني الذي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع أندرلخت البلجيكي.



وسجل سليماني هدفا من ركلة جزاء في فوز أندرلخت 2-صفر على أود هيفرلي لوفين في الدوري أمس الأحد قبل أن يغادر الملعب مصابا.



ويعود بونجاح لتشكيلة الجزائر لأول مرة منذ المشاركة في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون مطلع العام الماضي.



وستلعب الجزائر مع النيجر ذهابا وإيابا في تصفيات كأس الأمم، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، في 23 و27 من الشهر الجاري.



وتتصدر الجزائر المجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية برصيد ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين، وقد تضمن بشكل مبكر الصعود بعد اللعب مع النيجر.

مادة اعلانية