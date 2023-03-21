منتخب العراق يلغي معسكر روسيا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الثلاثاء إلغاء المعسكر التدريبي لمنتخبه الأوّل في مدينة سوتشي الروسية بين 21 و26 مارس الجاري، فيما أبقى على مباراة ودية سيخوضها أمام روسيا في 26 منه في سان بطرسبرغ.

وذكر الاتحاد في بيان أصدره الثلاثاء، تاريخ رحلته المقررة إلى روسيا: "المنتخب سيواصل تدريباته في معسكره المقام في بغداد بعد إلغاء معسكر سوتشي والاكتفاء بمواجهة منتخب روسيا وديًا في 26 من الشهر الحالي في مدينة بطرسبرغ" من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالأسباب الحقيقية وراء إلغاء المعسكر.

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وكان الاتحاد أعلن الاثنين أن ثلاثة محترفين في أوروبا سيتعذر عليهم التواجد في معسكر روسيا. بسبب مُمانعةِ أنديتهم من السفر إلى روسيا.

واللاعبون الثلاثة هم ألائي فاضل (غوتبورغ السويدي) وأمير العماري (هالمشتاد السويدي) وكيفن يعقوب (أرهوس الدنماركي).

في المقابل، نشر نادي غوتبورغ في موقعه الرسمي بيانًا كشف فيه عن تأييده قرار فاضل رفض السفر إلى روسيا.

ويواجه المنتخب والأندية الروسية والبيلاروسية عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) وتم استبعادها من المشاركات الرسمية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، فضلا عن تعليق الاتحادين الدولي والأوروبي عضوية روسيا بسبب الصراع العسكري الدائر بين موسكو وكييف.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ذكر في وقت سابق: لا يمكن أن نلعب المباراة الودية أمام روسيا بعيدًا عن الموافقات الأصولية.

وكشف الاتحاد أن لاعب الوسط الشاب زيدان إقبال (19 عاماً) الذي يحمل ألوان مانشستر يونايتد الإنجليزي سينضم إلى التدريبات.