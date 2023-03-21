اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأهلي الهلال
لقاء سابق بين الهلال والأهلي

50 ألف مشجع لمباراة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني

القاهرة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تلقى النادي الأهلي إخطاراً رسمياً من الجهات الأمنية في مصر بالموافقة على حضور 50 ألف متفرج للمباراة أمام الهلال السوداني المقرر لها الأول من أبريل بالجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء إنه حصل على موافقة بحضور 50 ألف مشجع للمباراة.

وأضاف: حصل النادي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم الأول من أبريل المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر صن داونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب بدون رصيد من النقاط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير أممي يحذر من كوارث مناخية تهدد حياة البشر تقرير أممي يحذر من كوارث مناخية تهدد حياة البشر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط