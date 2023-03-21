50 ألف مشجع لمباراة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني

تلقى النادي الأهلي إخطاراً رسمياً من الجهات الأمنية في مصر بالموافقة على حضور 50 ألف متفرج للمباراة أمام الهلال السوداني المقرر لها الأول من أبريل بالجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وقال الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء إنه حصل على موافقة بحضور 50 ألف مشجع للمباراة.
وأضاف: حصل النادي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم الأول من أبريل المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر صن داونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب بدون رصيد من النقاط.
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