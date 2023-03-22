الزمالك يقيل نفس المدرب مرتين خلال أقل من شهرين

أعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم انفصاله عن مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا يوم الأربعاء بعدما ودع الفريق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الأسبوع الماضي.
وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بطل الجزائر 2-صفر يوم الجمعة الماضي ليودع الفريق المصري البطولة ويبلغ بلوزداد دور الثمانية بعد أن رفع الفريق الجزائري رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق نقطة واحدة.
وودع الزمالك متذيل ترتيب المجموعة بأربع نقاط والمريخ السوداني الذي يملك خمس نقاط دور المجموعات قبل مواجهتهما في الجولة السادسة والأخيرة.
وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك على "فيسبوك" "شكرا فيريرا على كل ما قدمته لنادينا. نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم" مصحوبة بصورة للمدرب البرتغالي.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينفصل فيها الزمالك عن مدربه المخضرم هذا الموسم بعد أن انهيا ارتباطهما في أواخر يناير بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة 2-1 في الدوري، وقرر الزمالك وقتها تعيين أسامة نبيه مدربا للفريق.
وبالفعل قاد نبيه الزمالك للفوز 2-1 على فيوتشر يوم 29 يناير الماضي بعد خمسة أيام من إقالة فيريرا، وكان أول انتصار للفريق في 2023 بعد ست مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، لكن بعد الفوز ، أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن عودة فيريرا بموافقة نبيه الذي سيعود لدور المساعد، بينما استبعد النادي بقية المساعدين الأجانب.
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