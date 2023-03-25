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مشاركة صلاح أمام مالاوي

صلاح يسجل هدفه الدولي الـ 50 في فوز مصر على مالاوي

القاهرة - رويترز
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سجل محمد صلاح هدفه الدولي 50 خلال فوز مصر على ضيفتها مالاوي 2-صفر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2024 يوم الجمعة.

احتاج أيقونة ليفربول إلى 20 دقيقة ليهز الشباك من متابعة لتمريرة عرضية للظهير الأيسر محمد حمدي.

وضاعف عمر مرموش تقدم أصحاب الضيافة مستغلا هفوة دفاعية قبل نهاية الشوط الأول لترفع مصر رصيدها إلى ست نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن غينيا ومالاوي وإثيوبيا وتلعب غينيا مع إثيوبيا في وقت لاحق.

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