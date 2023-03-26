بلماضي عن مواجهة النيجر: لا يوجد لقاء سهل في إفريقيا

اعترف جمال بلماضي، مدرب الجزائر، بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه أمام النيجر يوم الاثنين في تونس ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة القدم.



وحققت الجزائر فوزا صعبا ومهما على منتخب النيجر 2-1 يوم الخميس الماضي في استاد نيسلون مانديلا في براقي بالجزائر العاصمة ضمن الجولة الثالثة من تصفيات البطولة المقرر إقامتها في ساحل العاج في يناير المقبل.



وتتصدر الجزائر المجموعة السادسة بتسع نقاط من ثلاث مباريات وتحتاج للتعادل فقط في المباراة للتأهل لنهائيات العام المقبل، بينما تأتي تنزانيا في المركز الثاني بأربع نقاط والنيجر بنقطتين في المركز الثالث فيما تتذيل أوغندا الترتيب نقطة واحدة.



وقال بلماضي قبل مغادرة بعثة الجزائر مطار هواري بومدين الدولي يوم الأحد في اتجاه تونس: أقولها وأعيدها، لا يوجد لقاء سهل في إفريقيا. شاهدوا مباراة غانا وأنغولا وحتى الكاميرون تعادلت مع ناميبيا.



وشدّد بلماضي على ضرورة العمل بجدية في التدريبات تحسبا لمباراة النيجر والمباريات المقبلة.



وأضاف: لهذا يجب علينا العمل بجدية. للأسف قضية اللاعبين الجدد أخدت 75% من المؤتمر الصحافي السابق ولم نتحدث عن النيجر. يجب أن نحترم كافة المنتخبات.



وستقام المباراة في تونس العاصمة بعد رفض الاتحاد الإفريقي (كاف) إقرار اللعب في النيجر.

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