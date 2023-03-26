منتخب مصر يحتفل بمحمد صلاح

احتفل منتخب مصر بوصول محمد صلاح إلى هدفه 50 بقميصه عقب مساهمته في الفوز 2-صفر على مالاوي بتصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة.



ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا خلال احتفال المنتخب في معسكره بالقاهرة بتسجيل صلاح هدفه 50 في 86 مباراة مع المنتخب، فضلا عن تسجيل 129 هدفا مع ليفربول ليصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال وقت سابق هذا الشهر.



وسجل صلاح (30 عاما) الهدف الأول لمصر في شباك مالاوي بالقاهرة ويستعد لمواجهة مالاوي مجددا يوم الثلاثاء.



والتقطت صور لصلاح، الذي قاد مصر للتأهل لكأس العالم 2018 لأول مرة خلال 28 عاما، مع زملائه والمدرب روي فيتوريا وهو يمسك بقميص يحمل الرقم 50، وبمجسم لحذاء يركل كرة عليها رقم 129 خلال "حفل مفاجئ" كما ذكر الاتحاد المصري.



ويبقى حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 68 هدفا.

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